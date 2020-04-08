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Selçuklu'da tedbirlerden taviz yok

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri zabıta ekipleri aracılığıyla denetliyor.

08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47
Selçuklu'da tedbirlerden taviz yok
Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri zabıta ekipleri aracılığıyla denetliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirler Selçuklu Belediyesi tarafından dikkatle uygulanmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında denetimlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi Zabıta ekipleri işletmeler, pazar yerleri ve marketlerde eldiven ve maske kullanımını, tezgah arasındaki mesafeleri ve halkın sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler virüsün yayılmasını önleyecek olan ve uzmanların sürekli altını çizdiği 14 kurala uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Alınan tedbirler aralıksız olarak denetlenecek -

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tezgahtan satış yapan üreticilerimizi ve marketlerimizi uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, alıcıların ekmeklere el değmesine izin vermemelerini istiyoruz. Ayrıca reyonlara bununla ilgili uyarıcı yazılar astırıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağı konusunda da bilgilendirme yapıyor. Her türlü hijyen ortamını sağladığımız pazar yerlerimizde ise tezgahlar arasındaki mesafelerin uygunluğunu, pazar esnafının eldiven ve maske kullanımını vatandaşlarımızın da uyması gereken hijyen kurallarını denetliyoruz. Çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla sürecek. Selçuklu ilçemizde salgına karşı her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz bu tedbirleri taviz vermeksizin denetleyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Ancak virüsten korunmanın en etkili yöntemi izolasyon kuralına uyarak çok mecbur kalmadıkça evden çıkılmamalı" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuklu, Zabıta, Konya, Güncel
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