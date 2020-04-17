Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
17.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:53
DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulunan gümüş sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma takibe aldığı şüphelileri, 16 Nisan Perşembe günü, 3 alıcıyla buluştukları sırada yakaladı. Şüpheliler ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Diyarbakır, Selçuklu, Jandarma, Gümüş, Güncel