Selçuklu iki yeni tesise kavuşuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede yapımı devam eden Buhara Mahalle Konağı ile yapımı tamamlanan 112 Acil İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.Selçuklu Belediyesi ilçe halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama dair her türlü tesisi ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Yatırım planlaması kapsamında Buhara Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağında çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca sağlık alanındaki yatırımlardan bir tanesi olan 112 Acil İstasyonu'nun yapımı Şeyh Şamil Mahallesinde tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'nun iki önemli yatırımını yerinde inceledi. Tesisleri gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, her iki tesisinde ilçe halkına önemli hizmetler sunacağını söyledi.Buhara, mahalle konağı'na kavuşuyorSelçuklu Belediyesinin ilçenin farklı noktalarına bugüne kadar birçok sosyal tesis kazandırdığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Buhara Mahallemize de içinde yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna, buhar odası, ılıklık ve fitness salonları olan önemli bir sosyal kompleks yapıyoruz. Aslında bu tesislerimizle mahallelerimizin yaşam merkezini inşa ediyoruz. İçinde emekliler lokalinin de yer aldığı mahalle konağımızdan her yaştan insanımızın faydalanmasını hedefliyoruz. Amacımız Selçuklu'nun tüm mahallelerinde sosyal hayatı canlandırmak" şeklinde konuştu.112 Acil İstasyonu tamamlandıŞeyh Şamil Mahallesinde yapımı tamamlanan 112 Acil İstasyonu'nda da incelmelerde bulunan Başkan Pekyatırmacı, zaman mefhumu olmaksızın vatandaşların sağlık hizmetine koşan 112 personelinin daha konforlu bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan 112 Acil İstasyonu'nun hayırlı olmasını diledi. Tesiste bay ve bayan personel odası, 2 adet depo ve mutfak ve bekleme salonu,ambulans garajı yer alıyor.Yapımı tamamlanan 112 Acil İstasyonu 590 bin liraya mal olurken, yapımı devam Buhara Mahalle Konağı 5.4 milyon liraya mal olacak. - KONYA