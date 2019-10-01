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Selçuklu Kış Spor Okulu eğitimleri başlıyor

Her yıl on binlerce çocuğu sporla buluşturan Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nde Kış Spor Okulları eğitimleri 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

01.10.2019 10:44Selçuklu Kış Spor Okulu eğitimleri başlıyor
Her yıl on binlerce çocuğu sporla buluşturan Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nde Kış Spor Okulları eğitimleri 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kış Spor Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda aileler tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar boş vakitlerinde sporla ilgilenerek hem sağlıklı bir bedene sahip olmaları hem de başarılı birer sporcu olmaları için Selçuklu'da yıl boyu spor yapma imkanı buluyor. 15 branşta faaliyet gösterilen Selçuklu Kış Spor Okullarında bazı branşlarda kontenjanlar tamamen doldu. Öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği branşların başında yüzme, jimnastik, basketbol ve tekvando geliyor. Spor Okullarında çalışmalar, ulusal standartlara uygun 21 tesis, 52 salonda, branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek. Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okullarında 2019 yılında 21 bin 414 sporcuya eğitim verilirken, bir çok sporcu da lisanslı olarak Selçuklu Belediyespor Kulübü takımlarında yer aldı. Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, tekvando, wushu kung-fu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç, masa tenisi ve okçuluk olmak üzere toplam 15 branşta eğitim görecek olan sporcular, haftada iki gün eğitim görecek. Selçuklu Kış Spor Okullarında kayıtlar internet üzerinden www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabiliyor. Kış Spor Okullarında eğitimler 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. - KONYA

Selçuklu, Güncel

Kaynak: İHA

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