Selçuklu Meydan Mezarlığı'na İlgi Arttı

Bitlis
'in Ahlat
ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu
Meydan Mezarlığı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na olan ilgi artıyor.
Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen ve tüm ihtişamıyla ayakta duran farklı uzunluklardaki mezar taşları, her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlıyor.
İlçeye gelen ziyaretçiler 210 dönümde 8 bin 200 mezar taşının üzerine işlenen yazı, kabartma, oyma ve motifler karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.
Turistlerle Selçuklu Mezarlığı'na gelen profesyonel turist rehberi Önder Önay, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu turu kapsamında Kars
, Ağrı
, Iğdır
ve Doğubayazıt
'ı gezdikten sonra Van
'a ve ardından Ahlat'a geldiklerini söyledi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bu yıl itibarıyla turizmde çok güzel ivme yakaladığını anlatan Önay, "Acentelerimiz buraya yerli turist gruplarını getirmeye devam edecek. Umarım eski yıllarda olduğu gibi yabancı turistlerde de bu ivme yakalanır." dedi.
Önay, Selçuklu Mezarlığı'nda yaklaşık bir saatlik gezi gerçekleştirdiklerini ve buraya gelenlerin algısının olumlu yönde değiştiğini vurgulayarak, "Buradaki sanat eserleri çok güzel. Her gelişimizde yeni detayları fark ettiğimde şaşırıyoruz. Çok güzel yerlerimiz var. Memleketimiz cennet." diye konuştu.
Bitlis,Ahlat,Selçuklu
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47