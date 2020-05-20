Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor
20.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:52
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgına dair olumlu açıklamaları sonrasında tüm ülkede normale dönüş çalışmaları hız kazandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullanacağı alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü Beyazıt Cami Parkı, Kutbilcihan Caddesi, Buhara Parkı, Piri Reis Parkında çevre düzenlemeleri, parke bordür ve tadilat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı sahada çalışan belediye personeliyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Selçuklu'yu hemşehrilerimizin sokağa çıkmasına hazır hale getiriyoruz"

Alınan tedbirlerden taviz vermemek şartıyla Türkiye'nin bugünleri atlatmasının yakın olduğuna işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın umut verici açıklamaları ile bayram sonunda normal hayata dönüşün başlaması bekleniyor. Biz de hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra yoğun olarak kullandıkları alanlardaki çalışmalarımızı sokağa çıkma kısıtlamalarındaki boşluğu değerlendirerek gerçekleştirdik. Normal yaşantımıza dönmeye başlayacağımız günlerde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız yeni sosyal mesafe kurallarını unutmamamız gerekiyor. Özlediğimiz günlere tekrar kavuşmamız böylelikle çok daha hızlı olacaktır. Bizler Selçuklu'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi her alanda rahat ettirmek için çalışmalarımızı ve planlamalarımızı sürdüreceğiz, bu konuda müsterih olsunlar" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı, Selçuklu, Konya, Güncel, Haber

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