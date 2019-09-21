Selçuklu'nun kadim başkentine turist ilgisi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese başta olmak üzere il genelindeki müze ve ören yerlerini yılın 8 ayında 2 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'n geçen yılın 8 ayında 1 milyon 940 bin kişi ziyarette bulundu.

Mevlana Müzesi'nin bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı yüzde 11 artarak 2 milyon 161 bin kişiye ulaştı.Yine yılın 8 ayında müzeden sonra kentte en çok ziyaretçiyi sırasıyla Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi ağırladı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük ile buranın 9 kilometre yakınında yer alan 10 bin yıllık Boncuklu Höyük'ün de aralarında bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze ve ören yerlerini geçen sene 3 milyon kişi, bu yılın 8 ayında da 2 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

"Tüm değerlerimizin tanıtımı noktasında faaliyetler yürütüyoruz"

Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Yarar, şöyle dedi:

"Konya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Yine Konya, Anadolu Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış olmanın yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük gibi bir ören yeri de sınırlarımız içerisinde yer alıyor. Çatalhöyük'ün ve onun 9 kilometre yakınında bulunan 10 bin yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük başta olmak üzere kentteki tüm değerlerimizin tanıtımı noktasında faaliyetler yürütüyoruz. Hazreti Mevlana'nın manevi şemsiyesi altında buluşan milyonlarca turistin kentteki diğer müzelere de uğramasını ve buraları gezip görmesini istiyoruz."

"Konya turizm açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip"

Yarar, kentte en çok ziyaretçiyi Mevlana Müzesi'nin ağırladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Mevlana Müzesi'ne gelen turistlerin şehirde daha uzun süre konaklamaları için çalışmalar yürütüyoruz. Böylece buraya gelen turistler hem sahip olduğumuz değerleri hem de geçmişimizi tanıma fırsatı yakalayacaktır. Konya turizm açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Burayı merak edenleri, gelip görmek isteyenleri mutlaka bekliyoruz. Gezebilecekleri çok sayıda müze, türbe, han, hamam, cami ve kervansaray gibi çok sayıda ecdat yadigarı eserler de mevcut. İnşallah bundan sonraki dönemde de hem şehrimizi hem de sahip olduğumuz değerleri ve kültürümüzü tanıtmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

"Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Mevlana Müzesi'ni İstanbul'dan ziyarete gelen Mahir Aydemir de Hazreti Mevlana'nın huzurunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hazreti Mevlana'nın kabrini ziyaret ettim. Belli aralıklarla ziyaretine geliyorum. Çok güzel bir ortam. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. İnşallah yarın da hızlı trenle İstanbul'a döneceğim." diye konuştu.

Çankırı'dan gelen Yusuf Çoban, Konya'yı çok sevdiği belirterek, "Ailemle buraya geldim. Birkaç müzeyi gezdik. En son da Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettik. Birkaç gün daha buradaki güzellikleri gezdikten sonra Çankırı'ya döneceğiz." dedi.

Kaynak: AA