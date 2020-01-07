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Selçuklu sultanı, vefatının 800. yılında kabri başında anıldı

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümün 800. yılında Sivas'taki kabri başında anıldı.

07.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:47 Selçuklu sultanı, vefatının 800. yılında kabri başında anıldı
Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümün 800. yılında 'taki kabri başında anıldı.

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümün 800. yılında Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Şifaiye medresesinde içerisinde ki kabri başında düzenlenen program ile anıldı. Düzenlenen anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program Kuran-ı kerim ve dua okunması ile başladı. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Abdullah Kaya, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus hakkında bilgiler verdi. Sivas Valisi Salih Ayhan bir konuşma yaptı. Ayhan, Selçuklu Sultanları içerisinde mezarı Sivas'ta olan tek sultanın Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus olduğunu dile getirerek, "Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız. Selçuklu Sultanları içerisinde mezarı Sivas'ta olan tek sultandın İzzeddin Keykavus. Bizim için önemli bir değerdir. Gerek idarecilik anlayışı olsun; adil olması, bilgili olması ve alimlere verdiği değerler ile bilinen sultandır. İzzeddin Keykavus Anadolu'nun müreffeh ve refah içinde ve o dönemin en şaşalı zamanının yaşamasının vesilesidir" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un türbesi ziyaret edildi. - SİVAS

Salih Ayhan, Selçuklu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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