Selçuklu ve Osmanlı Ahşap Oyma Sanatı Kaplıca Misafirlerine Tanıtılıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Selçuklu ve Osmanlı motiflerini içeren ahşap oyma sanatı, kaplıca misafirlerine tanıtılıyor.Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde iki otelde Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan Rumi motiflerle süslü ahşap oyma sanatının her hafta cuma günleri açılan sergiyle tanıtıldığını söyledi.Ahşap oyma sanatına kaplıca misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dernek Başkanı Çavuş, Sandıklı'nın sadece termal bir şehirden ibaret olmadığını, ilçenin kültürel değer ve zenginliklerini tanıtmak istediklerini ifade etti.