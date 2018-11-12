Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye Destek: Benim Dediğim Gibi Yapıyor

Türkiye'nin yeni müzik ve gençlik kanalı Milyon Tv'de her hafta ekranlara gelen "Festival Sohbetleri" programının bu haftaki konuğu Times dergisinin "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling Stones dergisi'nin "100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali" listelerinde kendine yer bulan efsane sanatçı Selda Bağcan oldu.

"ALEYNA BENİM DEDİĞİM GİBİ YAPIYOR"

Gizem Ertürk'ün sorularını yanıtlayan usta sanatçı gençlere de tavsiyeler verdi; "İhtiras tramvayına binin ve asla inmeyin, bakın Aleyna Tilki benim dediğim gibi yapıyor" dedi.

"SESİMLE DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Çok yakında "40 Yılın 40 Şarkısı" albümünün ikincisinin geleceğini söyleyen Selda Bağcan yine iki bölümden oluşacak albümün ilk bölümünde rock şarkılarının ikinci bölümünde ise sadece deyişlerin yer alacağını söyledi. Ters köşe bir albüm olacağını ve yine dünyayı şaşırtacağını söyleyen sanatçı; "Arkada 47 yıl var ve bu yılların çoğu yasaklarla geçti buna rağmen sesimle dünyanın dikkatini çekebildiğim için çok mutluyum, dedi.