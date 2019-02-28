Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye Övgü Dolu Sözler!

Usta sanatçı Selda Bağcan, arkadaşları ile yemek yerken objektiflere yakalandı. Bağcan, geçtiğimiz aylarda birlikte sahne aldığı genç popçu Aleyna Tilki ile ilgili gelen sorular övgü dolu sözlerle cevap verdi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR STAR OLACAK"

Selda Bağcan, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de arkadaşlarıyla yemek yedi. Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olmasıyla ilgili konuşan Bağcan, "Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı, ben de uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun? Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün sosyal medyada. 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş, yani benim yolumdan ilerliyor." açıklaması yaptı.

AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMIŞLARDI

Aleyna Tilki, şubat ayının başında Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok sevdiği, Türk halk müziğinin ve protest müziğin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaşmıştı.