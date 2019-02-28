Selda Bağcan'dan Aleyna Tilkiye'ye Büyük Övgü: Benim Gibi Efsane Olacak

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı ile adından dünya çapında bahsedilen usta sanatçı Selda Bağcan, dostları ile yemek yedikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin sahnesine çıkması hakkında "Benim gibi efsane olacak" sözleri ile Tilki'ye övgüler yağdırdı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR STAR OLACAK"

Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de arkadaşlarıyla yemek yedi. Bağcan, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olmasıyla ilgili "Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı, ben de uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun? Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün sosyal medyada. 'Ben yıldız olmayacağın, efsane olacağım' demiş, yani benim yolumdan ilerliyor." açıklaması yaptı.