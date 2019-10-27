Selda Bağcan'ın İstanbul metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Selda Bağcan'ın İstanbul metrosunda çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.2.sayfa'nın Instagram hesabından "Metroda bir star; Selda Bağcan" notu ile paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum yapıldı.

Selda Bağcan'ın mütevazı ve halktan kopuk olmayan bir sanatçı olduğuna değinen yorumların arasında ilginç bir mesaj da yer aldı.

Şarkıcı Ebru Polat, New York'a gittiğini belirterek, "Ne olacak ki… Ben dün New York'ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz" yazınca alay konusu oldu.

EBRU POLAT, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ebru Polat kendisine yöneltilen "Kendini Selda Bağca ile bir mi tutuyorsun" eleştirilerine ise sosyal medyada paylaştığı bir mesajla yanıt verdi. Selda Bağcan ile kendisini kıyaslamadığını ifade eden Polat "Başınıza ne geliyorsa hep bu kendinizi be başkalarını küçük görmekten geliyor. Bana vermenize gerek yok, en azından kendinize değer verin" diye yazdı.