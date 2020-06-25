Selde bodrum katta mahsur kadın, kendisini kurtaran kahraman polise teşekkür etti

Selde bodrum katta mahsur kadın, kendisini kurtaran kahraman polise teşekkür ettiADANA'da, 20 Haziran'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan Elife Canatar (65), dalgıç polis Kemal Alış tarafından kurtarıldı.

25.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:35
Selde bodrum katta mahsur kadın, kendisini kurtaran kahraman polise teşekkür etti
ADANA'da, 20 Haziran'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan Elife Canatar (65), dalgıç polis Kemal Alış tarafından kurtarıldı. Canatar, kendisini ziyaret eden polis memuru Alış'a teşekkür etti.
Kentte, 20 Haziran'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda apartmanın bodrum katı sular altında kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla birlikte göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, selde mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan mağazanın duvarı kırılarak kurtarıldı.
Talihsiz kadını mahsur kaldığı selden kurtaran dalgıç polis Kemal Alış, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Elif Canatar'ı evinde ziyaret ederek çiçek verdi. Yaşadığı olayı anlatan Canatar, bir anda tedavi gördüğü odanın kapısının açıldığı ve içeriye dolay suyla birlikte yatağından düştüğünü söyledi. Tavandan bir parçaya tutunduğunu kaydeden Canatar, 'Suyun içerisinde dönmeye başladım. Sonra, 'İmdat, beni kurtaran yok mu' diye bağırmaya başladım. Sağ olsun bir polis içeri girdi 'Işığı görüyor musun teyze Dayan' dedi. Beni tuttuğu gibi sudan çıkardı. Oradayken yüzünü görememiştim ama şimdi görünce aynı evladım gibi hissettim. Allah ondan razı olsun, hayırlı başarılar nasip etsin? diye konuştu. Selde bodrum katta mahsur kadın, kendisini kurtaran kahraman polise teşekkür etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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