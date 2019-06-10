Selde boğulmaktan son anda kurtarılan Sude: Umudu kestik, ölümü bekledik



Ankara'da dün meydana gelen sel felaketinde suyla kaplanan evlerinden boğulmak üzereyken polisin kapıyı kırmasıyla kurtarılan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17) yaşadıklarını anlattı. Sude Oğuzman, "Çığlıklarınızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık. Sesleri duyunca polis olduklarını ve bizi kurtarmaya geldiklerini anladık" dedi.

Başkent'te dün etkili olan sağanağın yol açtığı sel felaketinde, Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman'ın oturduğu Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak'taki apartmanın bodrum katındaki evlerini su bastı. Yükselen sel suları nedeniyle kapıyı açamayan anne ve kızı, içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen Sincan Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, kapıyı kırarak içeriye girdi. Boğulmak üzere olan anne ve kızı, suyun tahliye edilmesi ardından evden çıkarıdı.

POLİSLER ZİYARET ETTİ

Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, anne ile kızına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette anne ile kızı, kendilerini ölümden kurtaran komiser yardımcılarına sarılarak teşekkür etti. Komiser Yardımcısı Hakan Gür, "Biz zaten bölgedeydik, anonsu duyunca hemen geldik. Biz hemen suları yararak, kapıyı kırmaya çalıştık. Amacımız bir an önce kadınları kurtarmaktı. O anda kendi annemiz, kız kardeşimiz olarak gördük. Kadınların sesini duyunca suyu unutup tekme ve çekiç darbeleri ile kapıyı kırdık" dedi.

Komiser Yardımcı Kadir Gönüllüer ise, "Mazgalla kapıyı kırdık. Su tamamen boşaldı. İçeriye girdik, mutfak tarafında ses duyduk. Mutfak kapısının önüne dolap devrilmişti. Dolabı çektik ve hep beraber aileyi dışarıya çıkardık" diye konuştu.

'ÖLÜMÜ BEKLEMEYE BAŞLADIK'

Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sude Oğuzman, sağanak sonrası evde önce halı ve eşyaları topladıklarını belirtti. Ardından pencerelerin açılıp evin su ile dolmaya başladığını anlatan Oğuzman, "Evden çıkmaya çalıştık; ama kapıyı açtığımızda benim boyuma yakın bir su üzerimize doğru akmaya başladı. Ardından mutfağa geçip masanın üzerine çıktık. Su yükselmeye devam ettiği için buzdolabı devrildi ve kapıyı sıkıştırdı. Sonra mutfaktaki eşyalar yüzmeye başladı. Çığlıklarınızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık. Yarım saat, 45 dakika sonra polis ekibi gelmiş. Kapıyı tekme atarak açmaya çalışmışlar. Sesleri duyunca polis olduklarını ve bizi kurtarmaya geldiklerini anladık. Hemen seslendik, mutfakta olduğumuzu ve iki kişi olduğumuzu söyledik. Başta buzdolabı kapıyı sıkıştırdığı için açamadılar. Ardından zorlayarak kapıyı açtılar. Bir tanesi annemi, diğeri beni aldı ve ilk basamağa kadar yüzerek çıktık evden" dedi.

2 çocuk annesi Nurgül Artan ise mahsur kaldıkları evi kredi çekerek satın aldıklarını, eşyalarının zarar gördüğünü, selde çantasını ve cüzdanını da kaybettiğini, çok mağdur olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

- Anne ve kızı ile röp.

-Polislerin anne ve kızını ziyareti

-Polisler ile röp.

-Hasar gören evden görüntü



Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Erdal KATIRANCI/ANKARA,

Kaynak: DHA