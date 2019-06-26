26.06.2019 13:47
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Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi

Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi

TRABZON'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan ve önceki gün cenazesi dere yatağında bulunan Helim Köse (78) toprağa verildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan ve önceki gün cenazesi dere yatağında bulunan Helim Köse (78) toprağa verildi.
Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Helim Köse'nin cenazesi, önceki gün dere yatağında yapılan arama çalışması sırasında bulundu. Köse için bugün Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Köse'nin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit , Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Helim Köse'nin cenazesi Çamlıktepe köyünde toprağa verildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Araklı , Trabzon , Güncel

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