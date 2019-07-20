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Selde hayatını kaybeden kadın defnedildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedin 3 çocuk annesi Fatma Töngel, son yolculuğuna uğurlandı.

20.07.2019 14:44 Selde hayatını kaybeden kadın defnedildi
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedin 3 çocuk annesi Fatma Töngel, son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel afetinde hayatını kaybeden Fatma Töngel son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Töngel için Küpler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile Fatma Töngel'in yakınları ve sevenleri katıldı. 3 çocuk annesi kadın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı cenaze töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Şu anda 250 kişiden oluşan ekiplerimiz havadan, denizden ve bizzat her şeyi ortaya koyduk. Devletimiz tamamen bu işin üzerinde. İnşallah kalan 6 vatandaşımızı da bulacağız, ekiplerimiz yoğun bir şekilde arama yapıyor" dedi.

6 kişiyi arama çalışması sürüyor

Ayrıca yaşanan sel afetinde kaybolan 6 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa

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