20.06.2019 16:36
Haberler»Güncel»Haber

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:40Tokat'ta, 4-6 yaş grubu çocuklara 'din ve ahlak bilgisi' eğitimi
16:40Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz" paylaşımı
16:40Kıbrıs'ta tartışmaya neden olan görüşmenin fotoğrafı yayınlandı
16:40Pakistan'da tren kazası: 3 ölü
16:40Edirne'den kısa kısa
16:40Öğrencileri kütüphaneye çekmek için sinema kuruldu
16:40Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu