26.06.2019 00:47
Haberler » Güncel » Haber

Selde kaybolan çoban, 16 gün sonra hayatını kaybetti

Selde kaybolan çoban, 16 gün sonra hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de, etkili olan selden kaçarak sığındığı ağacın altında baygın bulunan çoban Muzaffer Uysal (75), tedaviye alındığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KIRIKKALE'de, etkili olan selden kaçarak sığındığı ağacın altında baygın bulunan çoban Muzaffer Uysal (75), tedaviye alındığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkkale 'nin Sulakyurt ilçesinde, 16 gün önce yaşanan selin ardından haber alınamayan ve 14 saatlik aramanın sonunda sığındığı ağacın altında bitkin halde bulunan çoban Muzaffer Uysal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdükrülen Uysal, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
Sulakyurt , Muzaffer Uysal , Uysal , Kırıkkale , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
01:50 Adana'da polisin "Dur" ikazına uymayan sürücü taziye çadırına çarptı
01:49 SAKARYA Sapanca'da yola devrilen ağaç, ulaşıma kapattı
01:49 BURSA İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı
01:46 MUĞLA Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi tedirgin etti
01:42 HATAY LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor
01:42 MUĞLA FETHİYE'DE FECİ KAZA 2 ÖLÜ, 6 YARALI
01:42 KONYA İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı