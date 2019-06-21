21.06.2019 09:22
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Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan küçük çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı.

Bartın 'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan küçük çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı.

Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün için arama çalışmaları yeniden başladı. Dün havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren yeniden alana indi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü dalgıçları AFAD Bartın İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma personeli ve vatandaşlar, dere yatağı ve ormanlık alanda karış karış kaybolan çocuğu arıyor. Çocuğun babası Ali Akgün de ekiplerden gelecek umutlu haberin peşinde. Gözyaşları arasında konuşmakta zorlanan acılı baba, "Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Hasankadı , Bartın , 3. Sayfa

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