Selde Sürüklenen Aracını, Caminin Demir Korkuluklarına Bağlayarak Kurtardı

02 Aralık 2018 Pazar 17:50



02 Aralık 2018 Pazar 17:50

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki sel felaketinde bir kişinin suda sürüklenen hafif ticari aracını, caminin demir korkuluklarına bağlayarak kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı.?Bodrum'da 29 Kasım günü saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez ve Ortakent mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, derelerde taşkınlara yol açtı. Rögorlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.Sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeniköy Mahallesi'ndeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda bir vatandaşın sel sularına kapılan hafif ticari aracını elleriyle iterek durdurduktan sonra, iple bir caminin bahçe duvarının demir korkuluklarına bağlayarak park ettiği görüldü. Çevredeki bazı mahalle sakinlerinin araç ve eşyalarını kurtarma anları da dikkati çekti.- Muğla