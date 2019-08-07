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Selden bozulan yollar onarılıyor

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci ve İkinci Bölge Şefliği ekipleri 4 Ağustos 2019 Pazar günü meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarımına başladılar.

07.08.2019 17:50 Selden bozulan yollar onarılıyor
Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci ve İkinci Bölge Şefliği ekipleri 4 Ağustos 2019 Pazar günü meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarımına başladılar.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 1.Bölge Şefliğinin sorumluluk alanı olan Hatipli, Kargucak, İslamdağ, Beyceli, Karşıyaka ve Kösebucağı, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2.Bölge Şefliğinin sorumluluk alanı olan Yavaş, Aşağı Yavaş, Uzundere, Aslancami, Ilıca, Kayaköy, Hacıköy, Kabakdağ ve Kılıçlı Mahallelerinin yollarında aşırı yağışlar nedeniyle yer yer bozulmalar meydana geldiği bildirildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin coğrafi yapı olarak aşırı yağış alan bölge olduğunu belirterek, "Her yağış öncesi hava raporlarını gün gün takip ediyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz. Ancak adı üstünde adı afet olunca bazen önüne geçilemez sonuçlar ortaya çıkabiliyor. En son gerçekleşen sağanak yağmurlarda kırsal mahallelerimizde yollarda meydana gelen lokal bozulmalar haricinde çok ciddi hasar meydana gelmedi. Ekiplerimiz hava şartları düzelir düzelmez hemen kırsal bölgelerde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını başlattılar. Rabbim hepimizi sel afet gibi tabi doğal afetlerden korusun" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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