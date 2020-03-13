Selden etkilenen Akçakoca'da TOBB okul yaptıracak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 12 derslikli ilkokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.
13.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:06
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde 12 derslikli ilkokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOBB İlkokulu protokol imza töreninde konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, birliğin 81 ilde okullar yaparak ülkeye katkı vermeye çalıştıklarını belirtti. Akçakoca'ya büyük sel felaketinden sonra bir katkılarının olmasını istediklerini belirten Zeytinoğlu, "Önce birtakım yardımlar yapalım dedik ama daha sonra kalıcı olması adına Sayın Valimizden ve Oda Başkanımızdan gelen talep üzerine bunun bir okul olması yönünde karar verdik. Biz bu okulun Akçakoca'mıza, Düzce'mize, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çok güzel bir jest yaptığını söyleyerek "12 derslikli bir ilkokulu çok ihtiyaç olan bir bölgeye Akçakoca'nın çok merkezi bir bölgesine ve en iyi okullarımızdan birisi olacağını düşündüğümüz bir bölgede okulumuza hemen başlayacağız inşallah. Temennimiz en kısa zamanda bitirmek suretiyle eğitime öğretime daha geniş bir katılımlı ekiple bunu açmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
Törene, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant katıldı.
TOBB tarafından Akçakoca'ya yaptırılacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, 12 derslikli, zemin artı bir kat ve 360 öğrenci kapasiteli olacak.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOBB İlkokulu protokol imza töreninde konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, birliğin 81 ilde okullar yaparak ülkeye katkı vermeye çalıştıklarını belirtti. Akçakoca'ya büyük sel felaketinden sonra bir katkılarının olmasını istediklerini belirten Zeytinoğlu, "Önce birtakım yardımlar yapalım dedik ama daha sonra kalıcı olması adına Sayın Valimizden ve Oda Başkanımızdan gelen talep üzerine bunun bir okul olması yönünde karar verdik. Biz bu okulun Akçakoca'mıza, Düzce'mize, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çok güzel bir jest yaptığını söyleyerek "12 derslikli bir ilkokulu çok ihtiyaç olan bir bölgeye Akçakoca'nın çok merkezi bir bölgesine ve en iyi okullarımızdan birisi olacağını düşündüğümüz bir bölgede okulumuza hemen başlayacağız inşallah. Temennimiz en kısa zamanda bitirmek suretiyle eğitime öğretime daha geniş bir katılımlı ekiple bunu açmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
Törene, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant katıldı.
TOBB tarafından Akçakoca'ya yaptırılacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, 12 derslikli, zemin artı bir kat ve 360 öğrenci kapasiteli olacak.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı