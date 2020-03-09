Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketi nedeniyle plajlarda oluşan kirliliği önlemek için kum temizleme aracı alındı.
09.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:50
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketi nedeniyle plajlarda oluşan kirliliği önlemek için kum temizleme aracı alındı.
İlçenin Çuhallı plajında kum temizleme aracının teslimi için tören düzenlendi.
Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Akçakoca'nın turizm ilçesi olması nedeniyle kum aracının gerekli olduğunu kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kum temizleme aracı için ödeneği çıkardığını aktaran Dağlı, "Allah böyle afetler vermesin. Akçakoca'da yaşanan afette ilçemize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bu kum temizleme aracını söyledik. Nasip olacaksa bir şekilde oluyor. Bu Akçakocamız için gerçekten önemli bir makine. İnşallah Akçakoca'mıza güzel bir şekilde hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
Törene, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Dağlı ve beraberindekiler, Şehit Ercan Çelik Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek, 15 Temmuz Parkı ile Yukarı Mahalle Vilayetler Birliği Konağı restorasyon çalışmalarını inceledi.
İlçenin Çuhallı plajında kum temizleme aracının teslimi için tören düzenlendi.
Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Akçakoca'nın turizm ilçesi olması nedeniyle kum aracının gerekli olduğunu kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kum temizleme aracı için ödeneği çıkardığını aktaran Dağlı, "Allah böyle afetler vermesin. Akçakoca'da yaşanan afette ilçemize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bu kum temizleme aracını söyledik. Nasip olacaksa bir şekilde oluyor. Bu Akçakocamız için gerçekten önemli bir makine. İnşallah Akçakoca'mıza güzel bir şekilde hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
Törene, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Dağlı ve beraberindekiler, Şehit Ercan Çelik Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek, 15 Temmuz Parkı ile Yukarı Mahalle Vilayetler Birliği Konağı restorasyon çalışmalarını inceledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı