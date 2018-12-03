Selden Etkilenen Bodrum İlçe Stadı Devreyi Kapattı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı'nda gerekli şartlar yerine getirilene kadar maç oynanmamasına karar verildi.
İlçede geçen hafta etkili olan sel nedeniyle zarar gören Bodrum İlçe Stadı'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) yetkilileri, statta maç yapılamayacağı kanaatine vardı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un, Ziraat Türkiye Kupası
'nda 6 Aralık
Perşembe günü MKE Ankaragücü
'nü konuk edeceği 5. tur ilk maçının yanı sıra hafta sonu ligde Gümüşhanespor
ile yapacağı ilk yarıdaki son iç saha mücadelesinin Muğla Atatürk
Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile MKE Ankaragücü arasındaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.
Muğla,Bodrum
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:26