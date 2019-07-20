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Selden etkilenen Esmahanım köyü elektriğe kavuştu

Düzce'de meydana gelen su baskınları heyelanlardan en fazla etkilenen Akçakoca ilçesi Esmahanım köyüne elektrik verildi.

20.07.2019 23:43
Düzce'de meydana gelen su baskınları heyelanlardan en fazla etkilenen Akçakoca ilçesi Esmahanım köyüne elektrik verildi.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, sel bölgesindeki elektrik kesintisinin giderilmesi kapsamında, hasarın ağır olduğu Esmahanım köyüne Sakarya'dan kurtarıcı yardımıyla jeneratör getirdi.
Halkın bir an önce elektrik enerjisine ulaşması için yoğun çaba sarf eden ekipler, zorlu koşullar altında getirilen 400 kVA'lık jeneratörün trafoya bağlanması sonucu elektrik akışını sağladı.
Köydeki tüm sokak lambaları yanarken selin ardından elektriği olmayan Davutağa, Dilaver, Kurukavak ve Küpler köylerinde köy merkezlerine kurulan jeneratörlerle elektrik akışı sağlandı.
Çalışmalara SEDAŞ'ın CEO'su Necmi Odyakmaz da katılarak çalışma arkadaşlarına iş sonunda teşekkürlerini iletti.
Ekipler, bölgedeki iyileştirme çalışmalarına yarın sabah itibariyle devam edecek. Selden etkilenen Esmahanım köyü elektriğe kavuştu
Kaynak: AA
Akçakoca, Sakarya, Düzce, Güncel

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