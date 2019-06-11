11.06.2019 11:06
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Selden etkilenen Nallıhan'nda hasar büyük

Selden etkilenen Nallıhan

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu. Yaşanan felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı.

Nallıhan'da 21.45 sıralarında aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynırlarını da sürükleyerek yolları kapattı.

Aniden bastıran yağmur sonrası oluşan sel felaketinde birçok ev su aldı. Yaşanan sel felaketinden ekili arazilerde zarar gördü. Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan, 3. Sayfa

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