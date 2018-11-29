Selden Etkilenen Okullar Temizleniyor

Edirne
'de sağanağın ardından eğitime ara verilen okullarda temizlik çalışmaları başladı.
Dün yaşanan yoğun sağanak sonrası kentteki birçok iş yeri, ev ve özel okulların bodrum katlarını su bastı. Edirne'nin girişinde yer alan özel okulların bazılarının spor salonu, yemekhanesi ve dersliklerinde su birikti.
Biriken sular pompalarla tahliye edilirken selden etkilenen okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Yeniden eğitime hazırlanan okullarda yöneticiler ve çalışanlar çaba gösteriyor.
Edirne Bahçeşehir
Okulu Müdürü Mahmut Boztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bir doğal afet yaşandığını belirti.
Dersliklerde bir sorun olmadığını anlatan Boztürk, "Dersliklerimizde ve okulumuzda zarar gören bir durumumuz yok. Ancak bu bölgedeki özel okullardan bazılarının büyük zarar görmesi nedeniyle valilikçe yapılan denetimin ardından okullarımız güvenlik bakımından tatil edildi." diye konuştu.
Safir Okulları Müdürü Bahattin Erel ise valilik kararıyla okulun tatil edildiğini belirterek, "Dün Edirne 'de büyük bir afet yaşadık. Bu nedenle okulda su basan yerlerin tahliyesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir zararımız yok ancak alt katlarımız su altında olduğu için okulumuz eğitime uygun değil. Tahliye işlemine devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Edirne Valiliği
tarafından kentteki 4 özel okul ve 1 kreşte eğitime iki gün süreyle ara verilmişti.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:46