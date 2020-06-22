Selden kaçamayan engelli Kader'in tabutunu bakanlar taşıdı

Bursa'daki selde evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın tabutunu bakanlar taşıdı.

Selden kaçamayan engelli Kader'in tabutunu bakanlar taşıdı
22.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:44
Bursa'daki selde evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın tabutunu bakanlar taşıdı. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam etkili olan sel sebebiyle Çınarcık Tepesi'nin altındaki evinde sel sularından kaçamayarak hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı cenaze namazında yakınları gözyaşlarına boğuldular.

Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı cenaze namazının ardından genç kız köy mezarlığında toprağa verildi.

Baba Recep Akbaba da sel sularıyla sürüklenmiş köy meydanında kurtarılmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genç, 3. Sayfa, Haber

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