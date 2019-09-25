Haberler » Güncel » Haber

Selden zarar gören içme suyu hattı yenilendi

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, selden zarar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarımlar çalışmalarına devam ediyor.

25.09.2019 12:13Selden zarar gören içme suyu hattı yenilendi
Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, selden zarar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarımlar çalışmalarına devam ediyor.

Selden zarar gören 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki Değirmenağzı köprüsü üzerinde bulunan içme suyu boruları, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

İlçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Yasin Efe; "Vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayabilmek amacıyla, müdürlük olarak zor şartlarda aralıksız görev başında olduklarını ifade ederek, sadece sel sonrası hasar gören içme suyu hatlarının değil şehrin tüm alt yapısının bakım ve onarımının plan dahilinde elden geçiriliyor" dedi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Otomobil bisikletliye böyle çarptı
14:35 Başkan Büyükkılıç, itfaiye teşkilatıyla
14:34 İtfaiyede 305'inci yıl gururu
14:34 Başkan Ataç evlere konuk olmaya devam ediyor
14:33 "Kalp ve damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebebidir"
14:33 CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak
14:33 Düzceli annelerden Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek