Selden zarar gören ilçede hasar tespit çalışmasına başlandı - SİVAS

Sivas'ta dün sağanaktan sonra oluşan selde hasar gören Gölova ilçesinde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

01.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:41
Sivas'ta dün sağanaktan sonra oluşan selde hasar gören Gölova ilçesinde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklayamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, ilçede incelemede bulunarak Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu'ndan bilgi aldı.
İlçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, "Dün şiddetli yağış sebebiyle ilçemizde hasar oluştu. Hamdolsun can kaybı yok ancak maddi hasarın yaşandığı bölgelerimiz var. Rabb'im, daha büyük doğal afetlerden bizleri korusun. Sarılamayacak bir yaramız yok. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ilçede çalışma yapacak." ifadelerini kullandı.
İlçedeki tahribatı acil olarak gidereceklerini, alt yapıyı iyileştirecek çalışma yapacaklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar ve ilçede selin neden olduğu zarar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da bilgi verdim. Süreci ilk saatlerden itibaren takip ediyoruz. Özel İdaresi ekipleri de burada çalışma yapıp yaraların sarılmasına destek olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi aşacağız. Bir vali olarak da bu işin üzerinde hassasiyetle duruyorum, takipteyiz. Milletvekillerimizle de görüşmemiz oldu. Kendileri de buradaki sorunu giderecek şekilde Ankara'dan destek olacaklarını söyledi. Gölova halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'im daha büyük afet ve felaketlerden bizleri korusun diyorum."
Gölova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş, cadde ve sokaklarda sel yaşanmıştı. Sel suları kaldırım ve parke taşlarını yerinden sökmüş, park halindeki bazı araç ile tarım arazileri zarar görmüştü. Selden zarar gören ilçede hasar tespit çalışmasına başlandı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Gölova, Sivas, Güncel, Haber
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