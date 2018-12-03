Selden Zarar Gören Vatandaşlara Devletin Şefkat Eli Değiyor

Edirne
'de meydana gelen selden zarar gören vatandaşlara sosyal yardımlarla destek olunuyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen selde mağdur olan vatandaşlara devlet, tüm kurumlarını seferber etti.
Selden en fazla zararı gören Havsa
ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde vatandaşların evlerinde balçıkların temizlemesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşlarla beraber temizlik çalışmalarına katılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri gıda, yakacak, giyim gibi yardımların yanında çamaşırları yıkayarak da halka destek veriyor.
Balçıkla kaplanan evlerin temizliğini ise toplum yararına çalışma kapsamında alınan İŞKUR
işçileri yapıyor. Edirne Merkez
, Havsa ve Süloğlu
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gıda yardımlarının yanı sıra 250 aileye sıcak yemek, 141 aileye temizlik maddesi yardımı yapılırken 83 hane temizlendi.
Yakacak ve soba ihtiyacı olan 27 aileye yardım yapıldı.
İl Özel İdaresi ise ulaşıma kapanan köy yollarının kısa sürede tamir ve bakımlarını yaparak ulaşıma açılmasını sağladı. Köy içlerindeki yol ve sokakların temizlik ve bakımları da tamamlanarak ulaşım rahatlatıldı.
Menfez, kanalizasyon ve rögarlarda meydana gelen arızalara anında müdahale edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen destek ekibi, köylerde mağdur olan ailelerin eşyalarının taşınması, ev ve ahır temizlikleri ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katıldı.
Yapılan insani yardımların yanında civar köylerde yaşayan vatandaşlar da Oğulpaşa köyünde taşkın nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlar için ihtiyaç duyulan ot, saman ve yem yardımında bulundu.
Havsa,Edirne
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:46