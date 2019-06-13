13.06.2019 22:15
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Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldıKAYSERİ - Kayseri'de etkisini gösteren sağanak ile beraber oluşan sel, istinat duvarını yıkıldı.

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı
KAYSERİ - Kayseri'de etkisini gösteren sağanak ile beraber oluşan sel, istinat duvarını yıkıldı. Olayda 3 araçta maddi hasar oluştu.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından kentin bazı bölgelerini sel bastı. Melikgazi İlçesi'ne bağlı Mimsin Mahallesi'ni de vuran sel suları, giderleri taşırınca sokaklar suların altında kaldı. Sel sularına dayanamayan bir binanın istinat duvarı da, otoparkta duran araçların üstüne çöktü. 3 aracın zarar gördüğü olayda, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Araçların içine dolan suları da, vatandaşlar temizledi.
Selin aniden bastırdığını söyleyen vatandaşlar, mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı
Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa

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