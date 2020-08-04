Sele kapılan buzağı cep telefonuyla görüntülendi

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle sel baskını yaşandı. Sel sularına kapılan buzağının sürüklenme anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Göl'de dün etkili olan sağanak ve dolu sebebiyle Tellioğlu köyünde sel baskını yaşandı. Köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu merada otlatılan hayvanlar güçlükle köye getirildi. Çobanların taşan dereyi geçirmeye çalıştığı sürü içerisinde bir buzağı sele kapılarak sürüklendi. Bir süre gözden kaybolan buzağı yaklaşık 100 metre sürüklendiği dereden çıkarak kurtulmayı başardı. Merada otlatılan diğer sürüler ise çobanlar tarafından güçlükle köye getirildi.