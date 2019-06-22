22.06.2019 15:15
Haberler » Güncel » Haber

Sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi - BARTIN

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın 'ın Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İsa Akgün'ün cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Keleşler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenazenin Şabankadı Camisi'ne götürüldüğü sırada çocuğun işitme engelli annesi Gülümser ile ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Ali Akgün de tören esnasında güçlükle ayakta durabildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Akgün'ün akraba ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner , İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Akgün, perşembe günü Kur'an kursundan döndüğü sırada evinin önünde aniden gelen sel sularına kapılmış, cesedine dün kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ulaşılmıştı.Sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi - BARTIN
Kaynak: AA
Hasankadı , Bartın , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:02 Hatay'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı
17:01 Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler
17:00 Kafadan yapışık siyam ikizleri ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini...
17:00 Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
17:00 Mersin'in Mut ilçesindeki sel
16:59 Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
16:59 "Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"