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Sele kapılan hayvanları Bağlar Belediyesi kurtardı

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış kısa sürede bir çok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkiledi.

02.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:36
Sele kapılan hayvanları Bağlar Belediyesi kurtardı
Diyarbakır 'da etkili olan sağanak yağış kısa sürede bir çok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerde oluşan sel olayları zor anlar yaşatırken, bir çok büyük ve küçük baş hayvan, Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede etkili olan sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkileyerek sel olaylarına dönüştü. Diyarbakır'da olumsuz hava koşullarının etkilediği yerlerin basında gelen Bağlar ilçesinde sele kapılan hayvanlar için hemen harekete geçen Bağlar Belediyesi görevlendirdiği ekiplerle ilgili yerleşim yerlerine ulaştı. Ekipler, iş makineleri aracılığı ile bir çok büyük ve küçük baş hayvanı telef olmaktan kurtardı. Halatlarla bağlanan hayvanlar, karaya çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kırsal Telli Kaya Mahallesinde hayvanları telef olmaktan kurtarılan kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekiplere teşekkür etti. Bağlar Belediyesinin 2019 yılı son bahar döneminde kırsal bölgelere hayata kazandırdığı menfez köprüler sayesinde ise ulaşımda aksama yaşanmadı ve tarım arazileri zarar görmedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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