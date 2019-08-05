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Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları havadan görüntülendi

Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları havadan görüntülendi Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu aramaya, Fındıklı'nın kahramanı 'Kır' ile devam ediliyorRİZE - Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında taşan derenin akıntısına kapılarak kaybolan Hüseyin...

05.08.2019 17:51
Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları havadan görüntülendi
Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları havadan görüntülendi
Sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu aramaya, Fındıklı'nın kahramanı 'Kır' ile devam ediliyor
RİZE - Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında taşan derenin akıntısına kapılarak kaybolan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları 35 kişilik arama kurtarma ekinin yanı sıra jandarma köpeği 'Kır' eşliğinde devam ediyor.
Rize'de yağmurun kesilmesiyle derenin debisinin düşmesi sonrasında dereye giren JAK, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, derenin akıntısına kapılarak kaybolan Hüseyin Çapoğlu'nu aramaya devam ediyor. Çapoğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 31 Nisan'da kaybolan ve ertesi gün bulunan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ın bulunmasında büyük rolü olan Jandarma Arama Kurtarma köpeği 'Kır' ile aranıyor.
Kendisinden henüz bir haber alınamayan Çapoğlu'nun eşi ve ailesi arama çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Jandarma, Fındıklı, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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