SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı.

18.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:56
Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin olayın dehşetiyle korku dolu sözleri de görüntülerde duyuldu. Kadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "İnsanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi" dedi.
ÇEVREDEKİLERİN KORKUSU DA KAMERAYA YANSIDI: EYVAH EYVAH!
Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin korku dolu sözleri de görüntülere yansıdı. Bir kişinin, "Gidiyor, kadın gidiyor! eyvah eyvah eyvah" dediği, bir başkasının da "Kadın hamile galiba" diyerek endişesini dile getirdiği duyuldu.
KAHRAMAN ESNAF: BİLİNCİ YARI AÇIKTI
Kadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda yağmur bastırdı. Sokakta sel meydana geldi. Ben de o esnada kapımın önündeki malzemeleri içeri çekmeye çalışıyordum. Bir kadının aşağı doğru sürüklendiğini fark ettim. Esnaflar su çok olduğu için kurtarmaya korktu. Ama ben insanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi. Ambulansla gönderdik" SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
20, 27 ve 28 Haziran’daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak Haber
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
Haberler››Güncel››SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Aydın Valisi Aksoy göreve başladı - Haber 17:20: Mezitli'ye engelsiz belediye binası - Haber 17:19: Son dakika haber | Sivas'ta tarihi eserlerde ot temizliği - Haber 17:19: İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal... - Haber 17:19: Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması - Haber 17:14: 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler