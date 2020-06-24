SELE KAPILAN KADINI GÖRÜNTÜLEYEN GENÇ KIZ O ANLARI ANLATTI

Esenyurt'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını görüntüleyen aile konuştu.

24.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:39
Esenyurt'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını görüntüleyen aile konuştu. O sırada balkonda cep telefonuyla görüntü çektiklerini söyleyen anne ve kızı Sular aniden geldi. Biz tesadüfen yakaladık o anı. diye konuştu.
Esenyurt'ta öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış sebebiyle, Pınar Mahallesi'nde bulunan birçok evi su bastı. Oluşan sel nedeniyle bir kadın sulara kapılırken, kadını esnaf kurtardı. Yaşanan bu anlar ise bir mahalle sakini tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O anları kaydeden anne ile kızı yaşananları anlattı. 15 yaşındaki kızıyla birlikte balkonda sel sularını çeken anne ile kızı o anları tesadüf eseri çektiklerini söyledi. O anları anlatan genç kız, Annem çekti. Sular bir anda geldi. Annem çekiyordu biz tesadüf eseri çektik o anları. Ağabey kurtardı. 15 dakikada oldu. 50 yaşlarında bir kadındı. Tanımıyoruz. diye konuştu.
Öte yandan o anlar güvenlik kameralarına da yansımıştı. SELE KAPILAN KADINI GÖRÜNTÜLEYEN GENÇ KIZ O ANLARI ANLATTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Anne, Güncel, Haber

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