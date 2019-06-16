16.06.2019 10:55
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Sele kapılan karı koca öldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.
Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.Sele kapılan karı koca öldü
Kaynak: AA
Çankırı, Jandarma, Sulakyurt, Kırıkkale, Güncel

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