Haberler» Güncel» Haber

Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı.

20.07.2019 10:40
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Düzce'de etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. Bir ev ve yollar sular altında kalırken, Akçakoca ilçesinde de bir köpek sel sularına kapıldı. Köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden suya atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
(Selçuk Akyol/İHA) Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı
Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:39   Kıbrıs gazilerine madalya
12:39   Düzensiz göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı - VAN
12:38   Okulun bahçe duvarında otururken düşen genç öldü
12:38   DHA YURT BÜLTENİ-9
12:38   Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
12:37   /ek fotoğraflar/ Ümraniye'de 29 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
12:37   GAZİANTEP OTOBÜSE ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI