Haberler » Güncel » Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2) - Haber

Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2)

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

24.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:44
'nın Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.
Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.
Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2)

Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:20   Netanyahu: "ABD'nin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını tanımasını... - Haber
22:04   Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Haber
21:55   İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
21:55   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber
21:50   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haber
20:49   Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
20:04   Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
24.12.2019 22:21:11