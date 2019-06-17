17.06.2019 14:40
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Sele kapılan traktörler kullanılamaz halde bulundu

Sele kapılan traktörler kullanılamaz halde bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sel sularına kapılan 2 traktör, dere yatağından çıkarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sel sularına kapılan 2 traktör, dere yatağından çıkarıldı. Olayda can kaybı olmazken araçlar hurdaya döndü.
Kentte, dün saat 17.30 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur sonrası, Işıklar Deresi taştı. Taşan dere ile sel sularına kapılan 2 traktör, dere yatağına düşerek metrelerce sürüklendi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) ise son anda kaçarak, canlarını kurtardı. Suların çekilmesinden sonra adeta bataklığa dönen dere yatağındaki traktörler, iş makineleri ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.


- Alaşehir
Kaynak: DHA
Alaşehir, Güncel

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