Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Mehmet Bostancı AA muhabirine telefonla yaptığı açıklama da son anda mezarlıkların olduğu bölgeye kendini attığını ifade ederek şunları söyledi;

"Ani bir karar verdim. Cenabı Allah'ın yardımıyla kendimi evin mezarlık tarafına attım. Evdekiler bana bağırıyor Mehmet gitti diye. Benim öldüğümü sandılar. Bende evin yıkılacağını sanarak evdekilere evden çıkın diye bağırdım. 85 yaşında olan annem evdeydi. Annemi taşıyabilecek durumda olsa evden çıkarırdım. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.