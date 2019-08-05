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Selefiler ile Menzilciler sokak ortasında çatıştı!

İzmir'de faaliyet gösteren Selefi Ebu Haris lakaplı vaizin müritleri ile Menzil tarikatı mensupları arasında silahlı kavga çıktı. Ebu Haris lakaplı vaiz, Menzilcilerin üzerine ateş ederken görüntülendi.

05.08.2019 23:19
Selefiler ile Menzilciler sokak ortasında çatıştı!

İzmir'de tarikatlar birbirine girdi, silahlar çekildi.

Vasat Kitabevi isimli Youtube kanalında dini içerikli programlar yapan Selefi Ebu Haris lakaplı vaizin müritleriyle, Menzil tarikatı mensupları karşı karşıya geldi. İddialara göre Ebu Haris sohbetlerinde Menzil tarikatını "Şirk içinde olmakla" suçluyordu.

Geçtiğimiz gün Menzil tarikatının İzmir'de ileri gelen isimlerden biri, Ebu Haris'in yakın çevresine Instagram üzerinden tehdit ve hakaretler savurduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Ebu Haris ve müritleri ile Menzil tarikatı mensupları sokak ortasında birbirine girdi. Ortaya çıkan görüntülerde Ebu Haris lakaplı vaiz, Menzilcilerin üzerine silahıyla ateş ettiği gözüktü.


Youtube, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
ŞARTMI: rant paylaşım kavgası samimi müslümanlar iyi izlesin
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ÇIKAR ÇATIŞMASI: Para
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SANANE: rantı paylaşamamışlardır mutlaka
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DİNGOYA CEVAP YAZAN BAKKAL: Hah şimdi oldu.
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CEVHER: Bunlarin inandiklari Muhammedi din degil, emevi dini oldugu kanitlanmis oldu. Muhammedi dinde siddet yoktur, baris vardir.
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ADİL HAKYEMEZ: Menzilcilerin böyle bir şeye bulaşacaklarına asla inanmam. Adamlar, uyuşturucu bataklığına düşmüş insanları kurtarmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kesin isim üzerinden provakasyon yapmışlardır.
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İBRAHİMİN MİLLETİ: Bunlar selefi DEĞİL tekfirci harici bir grup. Selefiler (gerçek sünniler) müslümanlara kafirsin demez
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