Selefiler ile Menzilciler sokak ortasında çatıştı!

İzmir'de tarikatlar birbirine girdi, silahlar çekildi.

Vasat Kitabevi isimli Youtube kanalında dini içerikli programlar yapan Selefi Ebu Haris lakaplı vaizin müritleriyle, Menzil tarikatı mensupları karşı karşıya geldi. İddialara göre Ebu Haris sohbetlerinde Menzil tarikatını "Şirk içinde olmakla" suçluyordu.

Geçtiğimiz gün Menzil tarikatının İzmir'de ileri gelen isimlerden biri, Ebu Haris'in yakın çevresine Instagram üzerinden tehdit ve hakaretler savurduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Ebu Haris ve müritleri ile Menzil tarikatı mensupları sokak ortasında birbirine girdi. Ortaya çıkan görüntülerde Ebu Haris lakaplı vaiz, Menzilcilerin üzerine silahıyla ateş ettiği gözüktü.