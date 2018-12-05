05 Aralık 2018, 19:14
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Selen Görgüzel, Instagram'ı Sallayan Sandalye Dansı Hakkında Açıklama Yaptı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı cesur dansıyla çok konuşulmuştu. Görgüzel, o dans ile ilgili açıklama yaparak, "Kendimi paylaşıp şımartmak istedim." dedi.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa programına konuk oldu. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Görgüzel sosyal medyayı sallayan dansıyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİMİ ŞIMARTMAK İSTEDİM"

Ünlü isim Selen Görgüzel, "Profesyonel yapmak istedim, şarkı söylerken vücudunu kullanmak da çok önemli. Biraz da sandalye dansını merak da ettim; hiç yapan da olmadı. İlk ders de hoca çok iyi deyince; kendimi paylaşıp şımartmak istedim" dedi.

"HERKES BOŞ KONUŞUYOR"

Selen Görgüzel paylaşımlarına yapılan yorumlar için, "Belki dokunabilirim diye yorumlara yanıt veriyorum. Herkes boş konuşuyor. Belki sevgiyle dokunursam onun hayatında bir şey değiştiririm diyorum ama alıyorum ağzımın payını." ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan,Instagram,Selen Görgüzel
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:14



YORUMLAR (22)
MOBİLYACI : Ulan millet oturmaya sandaliye bulamıyor
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EFSANE: Hanimefendi hic yipratilmamis.
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İP: Biri boynuzdan mı söz etti?
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HALİL45 : Dişi bold pilot
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İSMAİL BİİR: Kendimi paylasmak istedim derken biraz daha acarmisin ?????
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