Selen Soyder, kendisine "Libidosu düşük" diyen Can Yaman'a gönderme yaptı

Oyuncu Can Yaman, son verdiği röportajda Hangimiz Sevmedik isimli dizide başrol oynadığı Selen Soyder'i Demet Özdemir'le kıyaslayarak "Selen'in libidosu düşük, snob bir kadın" dedi. Eski partnerinin bu sözlerine sessiz kalamayan Selen Soyder ise Can Yaman'a gönderme yaptı.

ESKİ PARTNERİNE SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Yaman, verdiği bir röportajda 2016 yılında aynı dizide oynadığı meslektaşı Selen Soyder'e göndermede bulunmuş ve onun için: "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzdem problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

"ÇOK ŞÜKÜR LİBİDOSU DÜŞÜK BİR KADINIM"

Can Yaman'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Can Yaman'a bir tepki de gönderme yaptığı Selen Soyder'den geldi. Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Soyder "Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük snop bir kadınım falan filan" notunu düştü.