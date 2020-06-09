Selendi Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydır toplanmayan belediye meclisleri yeniden toplanmaya başladı.

Selendi Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı
09.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:04
Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydır toplanmayan belediye meclisleri yeniden toplanmaya başladı. Manisa'nın Selendi İlçe Belediye Meclisi de 2 ay sonraki haziran ayı olağan toplantısıyla çalışmalarına yeniden başladı. 2 aylık aranın ardından yapılan ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Selendi Belediye Meclisi, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez toplandı. Belediye Başkanı Nurullah Savaş başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, maskeli olarak sosyal mesafe düzenine ve kurallara uygun olarak yerlerine oturdu. Toplantı salonuna girişlerinde meclis üyeleri el dezenfektanı kullanırken, mecliste 10 maddelik gündem görüşüldü.

Olağan meclis toplantısı 1. maddede yer alan mali hizmetler müdürlüğünün plan bütçe komisyonuna havale edilen raporun görüşülmesi ile başladı. Daha sonra 2. maddede yer alan belediye encümenine 1 yıllığına 2 daimi üyenin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Recep Yuca ve Nurullah Akgün encümen üyesi olarak seçildi. 3. maddede yer alan plan ve bütçe komisyon üyeliği seçiminde ise komisyon üyeliklerine Muharrem Sezer, Musamettin Can ve Muhammet Ustacı seçildi. 4. maddede yer alan imar ve bayındırlık komisyon seçiminde ise Asım Daban, Musa Kıvrak ve Kemal Sazlı komisyon üyesi olarak seçildi. 5. maddede kültür ve sosyal yardım komisyonuna Seyfettin Aktürk, Ahmet Ertuğrul ve Musa Kıvrak seçildi. 6. maddede yer alan kırsal alan, tarım ve hayvancılık komisyonu üyeliklerine ise Halil İbrahim Özer, Hikmet Çalışkan ve Musa Kıvrak seçildi. 7. maddede yer alan 2019 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi, 8. maddede bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi, 9. maddede yer alan denetim raporunun meclise sunulup okunması ve son olarak da 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi ile olağan meclis toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Belediye Başkanı Nurullah Savaş, alınan kararların Selendi'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Nurullah Savaş, Koronavirüs, Selendi, Manisa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Selendi Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:49: Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi - Haber 18:49: Denizli'de 12 suçtan aranan zanlı yakalandı - Haber 18:45: DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna, Muş Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret etti - Haber 18:45: Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı - Haber 18:45: Son dakika haber! Batman'da maske ve sosyal mesafe uygulaması - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler