Selendi Belediyespor: 2- Salihli Gücü: 0

Manisa
1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi
Belediyespor evinde Salihli
Gücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan ve maçın 70 dakikasını 10 kişi oynayan Selendi Belediyespor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak puanını 11'e yükseltti.
Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan Selendi Belediyespor maçın 20. dakikasında Asım'ın kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı bildi. Puanını 11'e yükselten Selendi Belediyespor'un Antrenörü Abdullah Arıkanlı, "Bugün bir yedek oyuncu ile sahaya çıktık. 20. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.
Stat: Selendi Üç Eylül
Hakemler: Kerim Uzun xx, Ahmet Massa xx, Türker Yunal xx,
Selendi Belediyespor: Süleyman Yiğit
xx, Ercan xxx, Halil Karagöz xx, Arif xxx, Erdal xx (dk. 85 Orkun x), Mert xx, Serdar xxx, Asım ?, Halil Ergin xxx, Deniz xx, Kemal xx
Salihli Gücü: Fatih
x, Ali Rıza xx, Barış x, Eyüp
xx, Ümmet xx (dk. 70 Hikmet x), Muhammet xx, Berkhan xx (dk. 85 Hakan ?), Mehmet Salih
xx, Semih xx, Ferzende x, Abdülmenaf xx.
Goller: Dk. 60 Serdar, dk. 80 Halil Ergin (Selendi Belediyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 20 Asım (Selendi Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mert, Arif ve Halil Ergin (Selendi Belediyespor), Ferzende (Salihli Gücü) - MANİSA
Manisa,Salihli,Selendi
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:30