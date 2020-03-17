Selendi'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Manisa'nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.
17.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:06
Manisa 'nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi ekipleri, pandemi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri öncelikle vatandaşların yoğunlukta bulunduğu ortak kullanım alanları, resmi daireler, odalar ve iş yerleri ilaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında bilgi veren Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi arttırdık. Selendimizi dezenfekte ediyoruz. İlçemizin ortak kullanım alanlarını Kovid-19 salgın hastalığına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi iş birliği ile detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerim salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmelidir" dedi. - MANİSA
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi ekipleri, pandemi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri öncelikle vatandaşların yoğunlukta bulunduğu ortak kullanım alanları, resmi daireler, odalar ve iş yerleri ilaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında bilgi veren Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi arttırdık. Selendimizi dezenfekte ediyoruz. İlçemizin ortak kullanım alanlarını Kovid-19 salgın hastalığına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi iş birliği ile detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerim salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmelidir" dedi. - MANİSA
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Selendi, Manisa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı